Собянин и Матвиенко приняли участие в открытии Форума социальных инноваций

Мозговой штурм всей страны. Здесь и прямо сейчас рождается будущее, в котором технологии служат человеку, а социальная помощь - это не бюрократические процедуры, а умные решения на благо людей. В Москве открылся 6-й Форум социальных инноваций - главная витрина лучших идей России, которые меняют жизни миллионов людей к лучшему.

Форум организован Советом Федерации и правительством Москвы. И у столицы есть чему поучиться - городские системы здравоохранения и образования, программы поддержки здорового образа жизни, материнства и многодетных семей.

"Мы посмотрели, что происходит в мировых городах. Шанхай, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает очень быстро, А в Москве растет", - отметил Сергей Собянин.

Вопросам поддержки российских семей в этом году уделено особое внимание. Форум так и называется – "Демография 2.0. Перезагрузка". По словам спикера верхней палаты, благодаря совету демографии при президенте, который был создан как мозговой штаб для выработки новых мер, получилось сконцентрировать внимание властей на принципах семейных ценностей.

"По инициативе нашего президента в России выстроена единая система поддержки семьи от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка. Ничего подобного, мы все это хорошо знаем, нет ни в одной стране мира. За последние 8 лет так называемый детский бюджет России вырос более чем в 3 раза", - указала Валентина Матвиенко.

За последний год в стране созданы десятки инновационных технологий, которые заставили посмотреть на вещи по-новому. Так, в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА разрабатывают новые мобильные электроэнцефалографы, которые развивают психо-эмоциональное и когнитивное здоровье, тренируют память, внимание и концентрацию. Мэр Москвы добавил – в столице такие системы уже внедрены в 140 центрах московского долголетия.

"В Москве созданы целые программы, большие программы для поддержки здоровья людей преклонного возраста, пожилого возраста, серебряного нашего поколения. Это специальные программы в системе здравоохранения, которые обеспечивают контроль и поддержку против хронических заболеваний. Доступность этой помощи, доступность бесплатных лекарств и так далее", - уточнил Собянин.

В дни работы форума проведут стратегические сессии, на которых обсудят социальную политику и примут ключевые решения. И впервые пройдут выездные мероприятия в поликлиниках, школах и социальных учреждениях Москвы.