В Подмосковье задержали автоподставщиков и поджигателя

Не менее двух миллионов рублей заработали автоподставщики, которых задержали в Подмосковье.

Действовали по отработанной схеме. Съезжая с дороги с круговым движением, аферисты догоняли грузовики, находили так называемую "слепую зону" и подставляли заранее поврежденную часть своей легковушки. Избежать столкновения было практически невозможно. После аварии злоумышленники обращались в страховые компании, где заявляли, что повреждения получены в результате ДТП с определенным большегрузом. Участников банды задержали.

"Следственными органами МО возбуждено шесть уголовных дел. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли средства связи, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в МВД.

А в подмосковном Видном 37-летний мужчина решил поставить опасный эксперимент, за который придется расплачиваться по уголовной статье. Его действия попали на видеорегистратор автомобиля, припаркованного неподалеку. Мужчина подошел к стоявшему напротив подъезда джипу. Через мгновение над капотом иномарки взвился огненный столб. Позже, уже в полиции, мужчина рассказал, что нашел бутылку с зажигательной смесью и решил опробовать ее. Увидев во дворе одного из домов внедорожник, облил его горючей жидкостью и поджег.