Дубам-исполинам на ВДНХ проверяют здоровье

У одних - проблемы с дуплом, у других - с сухими ветками. Дендрологи ВДНХ знают каждое дерево в лицо и в крону. На этой территории - более 70 тысяч деревьев. Ежедневный обход специалистов помогает и юным насаждениям, и старейшим. Уникальные дубы, чей возраст исчисляется веками, помнят многое. Революции, отмену крепостного права, войну с Наполеоном. Исполин, которому далеко за двести, слышал голос графов Шереметевых. За состоянием его здоровья пристально следят.

Тонкая игла входит в ствол, сверлит. И данные передаются на компьютер, на планшет. Эти данные со специального прибора резистографа - словно результаты ЭКГ. Казалось бы, просто дуб. А у нас так много общего.

На ВДНХ с деревьями общаются как с родными людьми. Этих красавцев называют Три Богатыря. Каждому - далеко за 180. Тот, что по центру - Илья Муромец, самый стойкий. В прошлом веке его проблемное дупло заложили кирпичами и залили цементом. А он не просто выстоял. А научился с этой чудовищной пломбой жить. Дендрологи уверены: деревья невероятно чувствительны. Их годичные кольца можно читать как учебник .

"Какие-то погодные аномалии, вспышки на солнце, засуха, война, пожары - они все откладываются внутри ствола этих деревьев", - говорит Лолла Самсоненко, главный дендролог ВДНХ.

Разумеется, в России есть и долгожители-рекордсмены. В Национальном реестре старовозрастных деревьев есть Псковский и Дагестанский дубы, которым стукнуло больше пятисот лет! Специалисты ВДНХ об этом знают и стараются продлить жизнь своим питомцам. На ветвях самых зрелых установили специальную систему тросов, помогающую им выдержать любую непогоду. У соседей срезают сухие ветки.

Так и людям безопаснее, и деревьям легче. Сейчас спасают гигантский красавец-вяз. Природные катаклизмы в виде небывалой жары или залповых ливней этим деревьям нипочем. Они еще и не такое переживали на своем веку. Смотрят на людей и удивляются: кто придумал байку о дубах-колдунах, способных исполнять желания?

Специалисты советуют мечтателям просто любоваться зелеными исполинами. Те сами все поймут. И если захотят, исполнят.