Музыкальный театр Станиславского готовится удивлять в новом сезоне

Традиционный сбор труппы состоялся в преддверии открытия 107-го сезона в музыкальном театре имени Станиславского. Все в предвкушении балетной премьеры "Королева вариаций", которая состоится уже вечером 11 сентября.

Постановка посвящена Агриппине Вагановой, которая изменила мир русского балета. Спектакль задает тон грядущего сезона: на сборе коллектива поделились, что в новых работах будут задействованы молодые таланты. Изменился не только состав, но и репертуар: зрителей удивит как новая интерпретация "Анны Карениной", так и премьеры опер "Леди Макбет Мценского уезда" и "Орлеанская дева".