Глава АСИ рассказала Путину о росте привлекательности регионов

Владимир Путин принял в Кремле гендиректора Агентства стратегических инициатив. Светлана Чупшева доложила президенту о результатах работы организации по улучшению инвестиционного климата в стране.

Главное достижение - ежегодный рост привлекательности регионов. Многие из них все активнее догоняют традиционных лидеров. Успешно действуют программы по достижению поставленных президентом и правительством национальных целей. Большую комплексную работу агентство осуществляет и по поддержке предпринимательской деятельности. Здесь показатели эффективности зависят от устранения излишних административных барьеров.

Чупшева: мы по каждому направлению определили, где у нас есть как раз резервы, которые мы можем вместе с федеральными ведомствами улучшить.

Путин: Это очень важно, я просил бы вас продолжить эту работу, потому что одно дело – принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело – их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают.

Чупшева: Я попросила бы здесь тоже и вашей поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства Российской Федерации. Все, что касается, например, финансовых услуг, там много вопросов, которые регулируются Центральным банком Российской Федерации. А коммерческие споры, судебные споры – это Верховный суд.