В национальном центре "Россия" стартовал цикл тематических программ "Платформа будущего: 100 проектов России".

Во время мероприятия спикеры представят и обсудят инициативы в области образования, молодежной политики и патриотического воспитания. Запланировано восемь тематических встреч. Каждая из них будет посвящена конкретным идеям, направленным на повышение уровня благополучия жителей России.

"Невозможно добиться успеха в каком-то отдельном направлении - в образовании, науке - без людей. Без талантливых, надежных, увлеченных, образованных. Поэтому наша задача по поручению президента создать такие условия, чтобы вам хотелось учиться. Заниматься. Творить. Развиваться в тех сферах, которые вам интересны", - отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России.