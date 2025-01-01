Песков объяснил ситуацию с ростом курса доллара

В Кремле объяснили рост курса доллара и евро рыночными процессами.

"Это не прерогатива Кремля - считать курс доллара", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Макроэкономическая ситуация остается надежной и предсказуемой, хотя положение дел в мировой экономике довольно-таки неспокойное, подчеркнул спикер Кремля. На рынке есть те, кому выгодны колебания рубля в ту или иную сторону.

"Президент (Владимир Путин - прим.ред.) неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится - импортерам не нравится, то наоборот", - сказал он.

Ранее стало известно, что внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля 2025 года, а курс доллара составил более 84 рублей впервые с 11 апреля2025 года.