Хоккеист Павел Буре назвал Москву лучшим городом Земли по уровню комфорта. По его словам, он жил и работал во многих странах и городах, поэтому может сравнивать.

"Как человек, имеющий отношение к спорту, всегда радуюсь, когда гуляю по улицам и вижу такое количество бесплатных площадок и дворцов спорта. Такого нигде нет!" - сказал Буре в интервью "Матч ТВ".

Хоккеист отметил, что Москва стала лучшим городом Земли благодаря мэру столицы Сергею Собянин.

По словам Павла Буре, в каждом столичном дворе теперь есть спортивная площадка. Более того, каждый район города тоже индивидуален. Он также отметил наличие цветов, качественного освещения, продуманных дорог и эффективной работы общественного транспорта.