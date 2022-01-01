Прилучный и Брутян вцепились друг в друга

Павел Прилучный и Зепюр Брутян оформили отношения 25 августа 2022 года. Роскошная свадьба стала сенсацией для общественности. Дело в том, что о романе артистов публика не знала. Фанаты предполагали, что Павел скорее женится на звезде комедийного сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович, с которой начал встречаться после развода с Агатой Муцениеце. Говорили, что артисты даже вместе ездили отдыхать и брали с собой детей Павла.

Поэтому и было удивительно для общественности узнать, что Прилучный в итоге женился на совсем другой девушке. Оказывается, Зепюр и Павел познакомились на съемках фильма, отношения развивались настолько стремительно, что буквально через несколько месяцев влюбленные поженились. А в следующем году у пары родился сын Микаэль.

"У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились в друг друга и кайфуем", - объявил Прилучный журналистам.

Три года брака, по словам актера, пролетели как миг. А сын Микаэль, которому уже два с лишним года, только радует родителей. Так, Зепюр Брутян рассказала, что мальчик растет общительным и любопытным ребенком. Он уже весьма уверенно говорит на русском и английском языках и учит армянский.

"Микаэля с самого рождения Паша называет инопланетянин", - сообщила Брутян Teleprogramma.org.