РЖД с 1 по 30 сентября проводит детский месячник "Уступи дорогу поездам!"

РЖД с 1 по 30 сентября для снижения риска травмирования детей и подростков проводит детский месячник "Уступи дорогу поездам!"

В ходе месячника пройдут совместные с транспортными полицейскими рейды по выявлению нарушений правил безопасности при переходе через ж/д пути. В учебных заведениях, которые находятся около железной дороги, и в школах, ученики которых ранее были травмированы поездами, организуют уроки безопасности, показы тематических фильмов, конкурсы, квесты и викторины на знание правил транспортной безопасности.

В РЖД напоминают, что железная дорога — не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей! Не оставляйте детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, вблизи железнодорожных путей. Держите их за руку или на руках. Игры и невнимательность на объекте повышенной опасности – одна из главных причин травмирования детей.