Цыганова плюнула в Пугачеву после интервью: "Не было у нее никогда никакой Родины"

Накануне, 10 сентября, вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. Певица обсуждала самые разные темы на протяжении трех с лишним часов. Не прошло и суток, а число посмотревших откровения Примадонны достигло более двух миллионов человек.

Оценила высказывания уехавшей из России артистки и Вика Цыганова. Певица, известная своей патриотической позицией, в пух и прах раскритиковала Пугачеву в официальном телеграм-канале.

"Пугачева сбежала из России из-за вседозволенности. Не из-за своей вседозволенности, а из-за вседозволенности народа. Не понравилось, что рабы и холопы смеют рот на нее открывать", - считает Вика Цыганова.

Артистка уверена, что своими словами Пугачева наговорила себе минимум на десять иноагентских статусов. "Не было у Пугачевой никогда никакой Родины. Ей надо запретить произносить это слово. 25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной", - плюнула в артистку певица.

А вот актриса Яна Поплавская, известная в последнее время не столько ролями, сколько активной общественной позицией, сообщила, что вовсе не смотрела интервью Аллы Пугачевой. "Разговор двух иноагентов - признанного и непризнанного. Две обиженки. Что же там может быть хорошего и полезного?" - задала риторический вопрос Поплавская в своем телеграм-канале.