Лукашенко предложил Трампу "большую сделку" по заложникам

"Большую сделку" по заложникам предложил президенту США Дональду Трампу белорусский лидер Александр Лукашенко. Минск не заинтересован в том, чтобы заключенные, интересующие американскую сторону, находились под стражей, приводит слова президента Беларуси Telegram-канал "Пул Первого".

Как сказал Лукашенко, Трампа очень волнуют вопросы "заложников" или "политзаключенных", как их называют в США. Белорусский лидер подчеркнул, что эти люди осуждены не по политическим статьям, таких статей нет в Уголовном кодексе Беларуси.

По словам Лукашенко, он готов обсудить эту тему глобально. Если Дональд Трамп настаивает на том, чтобы забрать к себе освобожденных. Можно заключить "большую сделку", как любит называть это американский лидер.