Новый выход в свет Кейт Миддлтон обернулся скандалом: ее нескромно пощупали у всех на виду

Кейт Миддлтон снова появилась на публике. На сей раз принцесса Уэльская приехала в Sudbury Silk Mills. Эта компания занимается ткачеством и является частью британской текстильной индустрии более 300 лет.

Для выхода в свет супруга будущего короля, принца Уильяма, выбрала брючный костюм серого цвета в клетку. Завершали образ черные лодочки на высоком каблуке и распущенные длинные волосы, которые Кейт недавно осветлила.

В Сети бурно обсуждают событие. Причем не обошлось без скандала. Многим комментаторам почему-то не понравилось приветственное объятие Кейт Миддлтон. По мнению пользователей Сети, член делегации как-то непочтительно и даже нескромно обнял будущую королеву Великобритании. Кэтрин в результате пришлось потом поправлять пиджак. Впрочем, сама Миддлтон предпочла не акцентировать на этом моменте внимание и вела себя, как ни в чем не бывало.

Также интернет-пользователи высказали мнение, что второй выход в свет Кейт за столь короткое время свидетельствует о том, что она себя достаточно хорошо чувствует, чтобы активно и продуктивно работать. Вероятно, сделали вывод многочисленные фанаты, супруга принца Уильяма в состоянии ремиссии наслаждается королевскими обязанностями и возможностью выполнять свой долг.