Король Карл III горько пожалеет о встрече с принцем Гарри: и вот почему

Принц Гарри впервые за полтора года встретился с отцом. Карл III согласился принять сына в своей резиденции, но сразу его предупредил, что все детали беседы должны остаться в строжайшей тайне.

Несмотря на всю душевную боль, которую герцог Сассекский и его жена Меган причинили королю публичными оскорблениями и требованиями Гарри остается любимым сыном Карла III. Вполне естественно, что борющийся с раком 76-летний король хотел увидеться с наследником.

Однако биограф Ричард Иден поспешил предупредить Карла III. "Он является не только отцом, но и нашим монархом, и я опасаюсь, что он совершает ошибку, принимая Гарри после его ужасающего поведения по отношению к королевской семье, в частности к королеве Камилле, которая была очернена в мемуарах герцога, а также к принцу Уильяму и Кэтрин", — отметил эксперт.

Если Гарри не хочет ждать еще 19 месяцев до своей следующей встречи с отцом, есть одна вещь, которую он должен сделать, и это может стать для принца величайшим испытанием. Он должен научиться молчать, пишет Daily Mail.

Но, как отмечает Иден, скорей всего Карл III очень скоро горько пожалеет о визите сына. Возможно, американские СМИ уже в ближайшие дни расскажут нам громкие новости из дворца, и ссылаться они будут на близкого человека короля.