Российская армия в ходе наступательных действий освободила населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Отличились бойцы группировки "Восток". Село находится в нескольких километрах от границы с ДНР. Сосновка - уже десятый населенный пункт, освобожденный российскими войсками на Днепропетровщине. Наши подразделения продвигаются и на других участках фронта.

Населённый пункт Сосновка в Днепропетровской области оказался на пике атак российской армии. С воздуха была проведена разведка местности. Выявлены блиндажи и окопы противника. По установленным координатам сначала отработали российская артиллерия и авиация с применением планирующих бомб большой мощности. Украинские отряды, которые начали в спешке передислоцироваться, добивали уже операторы FPV-дронов. И только после завершения массированной огневой подготовки в село зашли штурмовые отряды, завершившие разгром противника.

Преимущество российской артиллерии и дронов на линии фронта подавляющее. Цели приходят одна за другой. В данном случае была вскрыта украинская позиция, откуда велось управление вражескими дронами.

Красноармейское и Константиновское направления сейчас самые горячие. Киевские генералы перебрасывают на эти участки подкрепления в попытках хоть как-то сдержать продвижение российских сил. Дальнобойность гаубицы "Мста-Б" позволяет не только поддерживать огнём наши штурмовые отряды, но и уверенно вести контрбатарейную борьбу.

Сообщается, что российская армия начала активные наступательные действия по нескольким направлениям возле Северска. В случае развития успеха город Северск, равно как и Красноармейск, Димитров и Константиновку ранее, российские войска могут обойти с флангов. Перерезав ВСУ пути отступления, начать продвигаться далее на запад. А там Славянск.

На дороге Славянск - Изюм с каждым днём всё больше сожжённой украинской армейской техники. Даже появились надгробные плиты. Эта трасса стратегически важна для логистики ВСУ. И по этой причине она под огневым контролем наших операторов дронов.

Это тоже кадры работы наших операторов дронов на прифронтовой территории, которая ещё контролируется ВСУ. Главная сложность - мирные жители. Но качество передаваемой оператору картинки позволяет точно определить, кто находится в проезжающем автомобиле - противник или местные жители. И люди тоже знают, что русский дрон не будет атаковать гражданских, поэтому и передвигаются по дорогам. Увидев беспилотник, останавливаются, давая возможность оператору оценить обстановку, и спокойно едут дальше.