Коллективный Запад продолжает муссировать тему дронов, которые накануне вошли в воздушное пространство Польши, стремясь использовать этот инцидент для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию в неких "агрессивных намерениях". Варшава до сих пор не предоставила доказательств "российского" происхождения беспилотников, но премьер страны Туск уже пугает европейцев, что, мол, Россия "объявила войну всему свободному миру". По максимуму пытаются "раскрутить" инцидент в Киеве, где давно мечтают вовлечь в конфликт с Москвой страны НАТО.

Подробнее - в репортаже