Осуждены члены банды, похищавшие деньги со счетов умерших россиян

От 6 до 14 лет тюрьмы получили члены банды, которые похищали деньги со счетов умерших россиян. Приговор сегодня вынес Бутырский суд Москвы. Кроме того, осужденных обязали выплатить штрафы от 250 до 400 тысяч рублей.

Банда орудовала в столичном регионе, в Саратовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В преступную группу, как выяснило следствие, входили также сотрудники банков и операторов связи.

Мошенники, как сообщили в ФСБ, пользовались своим служебным положением - изучали базы данных и быстро узнавали о смерти абонентов. Схема была отработана - перевыпуск сим-карты, доступ в аккаунт и вывод средств. В общей сложности аферисты украли свыше 50 миллионов рублей.