Системы противовоздушной обороны западного производства не смогут обеспечить эффективной защиты Украины. Не помогут и непосредственные действия авиации НАТО в украинском воздушном пространстве, заявил Владимир Зеленский.

Глава киевского режима напомнил, что ранее, два года назад, Киев предлагал западным кураторам использовать свои самолеты против российских беспилотников. Это усилит щит над западной частью Украины и над Польшей, но это лишь элемент, этого недостаточно, сказал украинский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Зеленского, неэффективно также использование таких систем, как Patriot и аналогичных, у которых ракеты стоят по 200-300 миллионов долларов. Также слишком дорого применять ракеты с самолетов стоимостью один миллион долларов, приводит слова украинского лидера ТАСС.