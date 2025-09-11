Аэропорт Краснодара возобновил работу

В Минтрансе России рассказали о ситуации в аэропорту Краснодара. Как пояснили в ведомстве, воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов с 9 часов утра четверга.

"Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения", - указали в Минтрансе.

Росавиация также рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара. Он будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час, передает РИА Новости. Напомним, аэропорт не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года.

Ранее Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик, который возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал данное решение важным для региона.