Раскрывшую тайну Киркорова Аллу Пугачеву ждет суровое наказание: лучше бы молчала до конца

Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой. Примадонна среди прочего раскрыла самый большой секрет Филиппа Киркорова.

Поп-король до сих пор уверяет, что любил свою единственную жену Аллу Пугачеву, с которой даже венчался в храме. Но Примадонна заявила, что их брак был фикцией. Мол, умирая, мама Филиппа попросила Аллу Борисовну позаботится о Филиппе, помочь ему достичь успеха. Пугачева растрогалась и ничего лучше пиар-брака не придумала.

"Когда Виктория совсем плохая была, говорит: „Не оставляй его, помоги ему. Будь с ним, будь как мать ему“. Тяжело вспоминать… Когда ее увозили уже на операцию, последний взгляд на него был… И так решили, что помогать ему я буду", — поделилась певица.

В итоге после свадьбы с Примадонной о Киркорове действительно заговорили все. Почему артисты не ограничились походом в загс, Алла Борисовна не пояснила. Но, как объяснил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш), зря Пугачева солгала в храме. Теперь ее ждет суровое наказание, и отвечать певица будет не перед людьми.

"Заранее информация о якобы фиктивном браке неизвестна. Мы же не ставим им печать на лоб – эти люди могут жульничать как хотят. Церковь ничего сделать не может. Аллу Пугачеву можно было бы отлучить от причастия, так она в другой храм пойдет. Она в любом случае будет отвечать перед Богом. Верующие люди не нарушают исповеди", — отметил священнослужитель в беседе с "Абзацем".