Лавров заявил о понимании в США первопричин конфликта на Украине

В Вашингтоне понимают как первопричины конфликта на Украине, так и необходимость их устранения. В США есть понимание необходимости не натравливать Украину все больше на Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в США также осознают, что надо не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин кризиса. На этой основе Москва будет развивать диалог и с Вашингтоном, и с другими сторонами, готовыми помогать в поиске решений.

Ранее в Палате представителей отклонили предложение о сокращении финансирования Украины. В Конгрессе США одобрили военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, в том числе 400 миллионов долларов на помощь Киеву, передает РИА Новости.