Вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку в Калининграде

На борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Калининграде, находились 23 человека. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщили в правоохранительных органах, причиной жесткой посадки стали сложные погодные условия и сильный ветер. Ни техника, ни люди не пострадали.

Ранее стало известно об инциденте с вертолетом одной из калининградских компаний. Предварительно, повреждений у техники нет. Изменений режима работы двигателя машины перед жесткой посадкой не зафиксировано. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Сейчас в Калининграде дождь, сильный ветер с порывами до 13 м/с, передает ТАСС.