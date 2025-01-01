Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории"

До 10 октября 2025 года открыт прием заявок на участие в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории". Конкурс организован Некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В рамках проекта "СтоЛИЧНЫЕ истории" москвичей приглашают рассказать о людях и организациях, которые оказывают безвозмездную поддержку участникам специальной военной операции и мирному населению новых территорий России.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту 100lica_svoim@mail.ru. Подать заявку можно индивидуально или коллективно - семьей, классом или организацией.

При отправке письма в адрес оргкомитета необходимо обязательно указать имя и фамилию автора заявки или авторского коллектива, контактные данные для обратной связи.