Критикующая Россию Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь

Лайма Вайкуле после начала СВО живет в Латвии и в Россию ни ногой. Певица не только не поддержала действия российских властей, но и дала понять, что никогда не симпатизировала нашей стране. Да и вообще, по версии Вайкуле, она получила известность не благодаря любви публики, а судьбе и "бабушке, которая пела в церковном хоре".

"Союз тут не при чем. Он, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал", — отрезала Лайма. Два года назад в одном из интервью она и вовсе заявила: "Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала филармонии, я содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски…".

На днях певица выдала новое откровение. В интервью каналу Retro FM Latvija исполнительница хита "Пикадилли" рассказала, что из-за страха перед советскими властями она не могла принимать важные решения.

"Я выглядела такой: "Ух". Но на самом деле испытывала стресс. После СССР приехать в Америку… Но мы обожали Америку. Я уже не говорю о том, что она спасла мне жизнь. Я очень ей благодарна и очень ее люблю", — подчеркнула артистка.

Напомним, Лайма Вайкуле уже больше 30 лет борется с онкологическим заболеванием. Певица проходила лечение в одной из клиник США. Артистка до сих пор уверена, что ее болезнь долгие годы находится в ремиссии из-за американских врачей.