Прямые приказы стрелять по гражданским лицам отданы подразделениям ВСУ на Серебрянском направлении. Записи радиоперехвата представил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

На записи слышно, как командиры приказывают боевикам убивать всех без разбора – не разбирая, военный это или гражданский. Мирошник подчеркнул, что это военное преступление, совершаемое украинскими военными.

Ранее стало известно, что Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений ВСУ. За этот район шли ожесточенные бои. Противник бросал на это направление элитные подразделения, в том числе подразделения "Азова", передает ТАСС.