Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после операции: "Мне еще больно"

9 сентября Маргарита Симоньян рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство. Операцию журналистке провели в одной из московских клиник.

Находясь в палате, Маргарита вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. "Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", — поблагодарила она народ за поддержку.

Через двое суток Симоньян выписали из больницы. Журналистка чувствует себя не лучшим образом, но рада вернуться домой. Прогнозы пока Маргарита не делает, отмечая, что на все божья воля.

"Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", — рассказала Симоньян.

Напомним, ранее в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выявили тяжелое заболевание и в ближайшее время она ляжет в больницу на операцию. При этом она не стала называть свой диагноз.

Отметим, что муж журналистки, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.