ВС России сбили Су-27 ВВС Украины

ВС России ликвидировали летчика 39-й бригады тактической авиации ВВС Украины майора Александра Боровика. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале.

В сообщении указано, что Су-27 сбит 11 сентября. Это произошло на запорожском направлении, Боровик выполнял боевое задание.

Ранее стало известно об ударе по пункту временной дислокации второй украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования в Сумской области. В результате уничтожен начальник пограничной заставы ВСУ Андрей Гаджук. А в Запорожской области ликвидировали полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Алексея Поповича.