Лукашенко прояснил позицию Путина по украинскому конфликту

Соглашения, которые обсуждались на переговорах лидеров России и США, Москва готова выполнять. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с постпредом республики в ООН Валентина Рыбакова.

Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос он неоднократно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, слова которого приводит агентство "БелТА", дело за европейцами и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Лукашенко отметил, что в Брюсселе и Киеве считают, что могут выиграть войну на Украине. Однако в реальности они никогда не смогут победить.