Елена Проклова вступилась за покинувшую Россию Пугачеву: "А как быть, если она обижена и ждет извинений?"

Алла Пугачева три года назад спешно собрала чемодан, взяла детей и улетела из России. Сейчас Примадонна с семьей живет на Кипре. Народная артистка СССР уверяет, что не хотела покидать Москву, но ее вынудили обстоятельства.

В интервью иноагенту Екатерине Гордеевой Пугачева рассказала, что после того, как Максима Галкина признали иностранным агентом их детей начали высмеивать в школе.

"Когда Лиза и Гарри пошли в школу, а дети — "добрые", они начали троллить: "Вы дети шпионов, у вас папа иноагент". Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит", — поделилась Пугачева.

Многие артисты осудили Примадонну, мол, улетела, а теперь придумывает оправдания. Но услышав полные боли слова Аллы Борисовны, за нее вступилась Елена Проклова. Актриса призналась, что ей жаль певицу.

"Боже мой, к сожалению бывают такие вещи, что так сошлось. Конечно, ей обидно, потому что Алла любящий родину и профессию человек. Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать", — отметила Проклова в беседе с Woman.ru.

Актриса убеждена, что Алла Борисовна стала заложницей обстоятельств. Мол, у нее даже в мыслях не было сделать что-то дурное. Но общество переубедить очень сложно, теперь певице приходится жить с ярлыком предательницы.

Проклова уверена, что Пугачева вряд ли вернется в Россию. Слишком у артистки сильная обида, она считает себя пострадавшей стороной.

"А как быть, если она обижена и ждет извинений? Но вряд ли она дождется извинений от Родины. А вот ей простить — можно и нужно. Для нее все изменилось и она давно уже не Примадонна", — заключила Елена Проклова.