ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве сторонника Трампа

ФБР опубликовало фотографии человека, подозреваемого в убийстве сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Спецслужба обратилась к общественности с просьбой помочь установить его личность.

Ранее федеральные агенты заявили, что нашли в лесу винтовку повышенной мощности. В четверг продолжаются поиски убийцы Чарли Кирка после того, как 31-летний лидер консервативной партии был застрелен во время выступления перед переполненной студентами аудиторией.

Пуля попала Кирку в шею, вызвав панику в толпе. Несмотря на отчаянные попытки персонала и охраны спасти его, он скончался на месте происшествия. Как пишет The Daily Mail, сразу после инцидента двое мужчин были ненадолго взяты под стражу, но следователи позже подтвердили, что они не являются подозреваемыми, и отпустили их.

На опубликованной ФБР фотографии изображен человек в шляпе, солнцезащитных очках и черной рубашке с длинным рукавом. Спецслужбы просят общественность помочь установить личность этого человека, заявили в офисе ФБР в Солт-Лейк-Сити.