Кабмин выделит средства на защиту озера Байкал

250 миллионов рублей дополнительно направят в республику Бурятия. Средства выделят на защиту озера Байкал. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

В регионе будут модернизировать и строить новые очистные сооружения, они улучшат состояние водных объектов, в том числе самого озера Байкал. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Дополнительные средства направят и в Амурскую область. Миллиард рублей пойдет на продолжение строительства дамбы в Благовещенском районе, которая защитит от подтоплений и наводнений. Ещё один важный вопрос - возведение в стране инфраструктуры для бизнеса.