Волочкова вдрызг разругалась с Александром Серовым: "Я пью? Он сам алкаш!"

Анастасия Волочкова в минувшие выходные приняла участие в матче любительской футбольной команды. Балерина вышла на поле стадиона в кроссовках на огромной платформе и микро-шортах, которые выглядели как трусы. Красивую игру экс-прима Большого театра не показала, но зато уселась на шпагат прямо на поле.

От таких финтов схватился за голову народный артист России Александр Серов. Он посмеялся над балериной, заявив, что Анастасия выглядела нелепо. "Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!" — прокомментировал Серов "Абзацу" участие Волочковой в матче.

Слова певца вскоре увидела Анастасия. Артистку оскорбило высказывание исполнителя. Балерина тут же заявила, что Серов просто завидует ее молодости и красоте, мол, его же никто не позвал в футбол поиграть. "Кто это вообще? Я реально думала, что он давно умер, если честно. Старый уже такой…" — призналась Анастасия в беседе со "СтарХитом".

Высказывание Серова так задело Волочкову, что спустя сутки она снова прокомментировала его. Анастасия возмущена, что Александр не признал ее заслуги в балете. "А теперь мне говорят: мол Серов что-то там в мой адрес говорит, что я нетрезвая пришла на поле. Что я, господи помилуй, не артист, что меня поразило больше всего!" — посетовала экс-прима Большого театра.

И то, что певец прямым текстом обвинил Волочкову в алкоголизме, она тоже не упустила из виду. Балерина заявила, что, вероятно, Серов и сам прикладывается к бутылке, передает Woman.ru.

"Какой-то дядька, которого никто уже не знает и знать не хочет, что-то говорит. Я к нему как к мужчине относиться никогда не буду, я его не знала никогда и не видела в глаза. А по поводу того, что я пью? Он сам алкаш. Как сказал Прохор: "Приходите к нам, мы и вам нальем"", — заключила Анастасия.