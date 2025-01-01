Продолжается прием заявок на конкурс "Московский урожай"

До 30 сентября 2025 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит прием заявок на конкурс "Московский урожай".

Главными задачами конкурса являются привлечение внимания жителей города к сохранению биоразнообразия Московского региона, популяризация здорового образа жизни и повышение интереса к органическому земледелию.

Для участия в конкурсе необходимо экологично вырастить овощи, фрукты, цветы или зелень, сделать качественные фото, по желанию видео плодов и направить по электронной почте GPXM-eco-project@eco.mos.ru в установленные сроки, в обязательном порядке приложив заявку и согласие на участие.