Правительство ФРГ решило усилить военное присутствие на восточных границах НАТО. Как заявил представитель кабмина Штефан Корнелиус, это ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши, которые Запад приписал России.

Кроме того, кабинет министров намерен использовать этот предлог для усиления поддержки Украины. Также Берлин будет добиваться быстрого принятия в Евросоюзе 19-го пакета санкций против России.

Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. Воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов, в Варшаве бездоказательно обвинили в этом Москву, передает РИА Новости.