Анастасия Костенко после скандала с Тарасовым оказалась в операционной: вот что произошло

Анастасия Костенко вышла на связь с поклонниками из операционной. Модель и мама четверых деток перенесла пластическую операцию на груди.

Около двух лет назад Анастасия вставила себе импланты, но через месяц забеременела. Из-за родов ее бюст деформировался, будто бы слипся. За неудачную операцию Костенко отдала два миллиона рублей. Но хирурга модель не винит. По словам Анастасии, она сама нарушила правила реабилитации.

На повторную операцию жена Тарасова пришла к тому же врачу. Поклонники решение модели не поддержали. Люди раскритиковали Анастасию, заставив ее оправдываться.

"Так вроде я уже успела забеременеть сразу и родить. И кто сказал, что грудь делают раз и на всю жизнь? Напомню, что я сделала грудь и через месяц забеременела. Я носила, не снимая, послеоперационное белье. Вот если бы не второе, то все было бы топ. Но я вот начудила", — призналась Костенко.

Однако не всех критиков Анастасия смогла убедить. Некоторые из ее подписчиков решили, что под нож хирурга модель отправилась из-за недавнего скандала с мужем, когда футболиста поймали на флирте с сочинскими красотками.

Напомним, летом муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов опозорился на всю страну из-за моделей, с которыми познакомился в Сочи. Девушки отказали футболисту, да еще и высмеяли его. Когда спортсмен попросил у одной из них номер телефона, в ответ получил от ворот поворот. Модель не только не дала свой телефон Тарасову, но и выставила это в Сеть, написав, что предпочитает хоккеистов. В это время дома в Подмосковье футболиста ждала жена с четырьмя детьми.