Варшаве лучше бы пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией. Эти шаги наносят серьезный ущерб международным партнерам Польши, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, как год назад была в Белоруссии. Везде было много польских машин: полякам, в отличие от польских властей, официальный Минск никаких препон в посещении Республики Беларусь не ставил. Граждане Польши приезжали отдохнуть и закупить продукты.

Как написала Захарова в Telegram, проиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Россия призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия и пересмотреть принятое решение. Конфронтационные шаги Варшавы призваны оправдать линию на эскалацию напряженности в центре Европы.