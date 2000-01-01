От красавчика Ларина из "Улиц разбитых фонарей" остались только грустные глаза: вот как сейчас выглядит Алексей Нилов

Алексей Нилов снялся в четырех десятках фильмов и сериалов, но россияне все еще называют его капитаном Лариным. Роль в детективе "Улицы разбитых фонарей" принесла артисту народную любовь.

На публике звезда сериалов старается не появляться, он предпочитает уединенный образ жизни, даже дом построил в тихом месте на берегу озера. Но от работы 61-летний актер не отказывается. Сейчас он снимается в новом проекте с Татьяной Арнтгольц. Актриса сфотографировалась с коллегой и порадовала поклонников легендарного капитана Ларина, опубликовав снимок.

"Трепетно обожаю вас… Честь работать с вами…" — подписала фотографию Татьяна.

С момента выхода на экраны сериала про детективов прошло 27 лет. Нилову уже 61 год, он очень сильно изменился. Алексей полысел, обзавелся пышной седой бородой.

Отметим, что Нилов после завершения "Улиц разбитых фонарей" вернулся к полюбившемуся зрителям образу в продолжении сериала "Опера. Хроники убойного отдела", где Ларина повысили до майора. Однако успех в кино не принес актеру счастья. Как признался Алексей, он злоупотреблял алкоголем. 16 марта 2000 года из-за пагубного пристрастия Нилов пережил клиническую смерть.

По словам актера, всего таких смертей у него было "штуки три", когда останавливалось дыхание и врачам с трудом удавалось его спасать. В последний раз такой приступ произошел с ним в канун 2007 года. В тяжелом состоянии актер находился в течение 11 дней. Это заставило Нилова взяться за голову, пройти лечение и покончить с алкоголем.