ВСУ ударили по учебно-тренировочному центру ЗАЭС

Беспилотные летательные аппараты ВСУ 11 сентября атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г". В этом здании расположен уникальный тренажер, который используют для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

Информация о характере и объеме разрушений уточняется. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет. Радиационный фон на площадке ЗАЭС в пределах нормы, режимы эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в Telegram пресс-службы ЗАЭС.

Руководство станции подчеркнуло, что эта провокация - очередное крайне опасное действие. Цели атак киевского режима - запугивание персонала и дестабилизация ситуации. Удар показывает полное пренебрежение украинского агрессора к нормам международной безопасности.