Где тут в дроноведы записывают? Да в любой европейской столице. После того, как дырявая система польской ПВО прозевала прилет беспилотников, в Европе воцарилась праздничная атмосфера. Политики разного калибра повылазили на трибуны и предсказуемо начали клеймить Россию.

Дроны еще не остыли на земле, а польский премьер уже докладывает, откуда прилетели. Бледная тетка, управляющая евродипломатией, Кая Каллас, сразу все раскрыла: это русские специально беспилотники в Польшу запускают, войны хотят. Аргументы и доказательства? Нет! В Европе так не принято.

Если уж биться в истерике, так всем кагалом. Вылез в первый ряд и генсек НАТО Рютте. Он уже все понял: "Сейчас идет оценка ситуации. И независимо от того, было это намеренно сделано или нет, это абсолютно безрассудно, это опасно. И Путину мое послание совершенно понятно".

Оценка ситуации все еще идет, а в Москве должны прислушиваться к какому-то Рютте? Французский Макрон, конечно, не мог остаться в стороне. И решительно осудил прилет российских беспилотников в Польшу. Он их вообще видел? Ему бы почаще в окошко выглядывать! У него 200 тысяч человек на улицах жгут все, что под руку попадает, на полицию бросаются. Погромы не хуже, чем в Катманду. Требуют, чтобы Эмманюэль уж отправился бы куда подальше.

А вот лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо так прокомментировал инцидент: "Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность".

Нашелся и в Америке деятельный борец с Москвой. Конгрессмен-республиканец Уилсон заявил, что инициировал рассмотрение законопроекта, который позволит прекратить всякую торговлю с Россией. И восстановит поправку Джексона-Вэника.

Служба изучения общественного мнения опросила самих поляков. Кто несет ответственность за налет дронов? Вот ответ: 38% считают, что это Украина; 34% называют Россию; 15% обвиняют правительство Польши; 5% - НАТО и страны Запада. В общем, праздник удался. И, как на сельской пьянке, уже никто не разбирает, что произошло и откуда ноги растут. Раздуваете костер - не удивляйтесь, что до вас искры долетают.

