Стало известно о секретном завещании Армани

Джорджио Армани оставил два секретных завещания. Оба документа были написаны от руки и помещены в запечатанный конверт.

Первое завещание датировано 15 марта, а второе — 5 апреля. Оба конверта были вскрыты 9 сентября, после смерти модельера, сообщает Ansa со ссылкой на данные миланского нотариального архива.

У Армани нет детей, так что он смог разделить имущество без выделения обязательной доли, положенной по закону ближайшим родственникам — супруге и детям. По данным агентства, активы унаследуют племянницы дизайнера Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана и партнер Делл'Орко.