Политолог Пухов: Небо над Украиной в стиле Ирака закрыть невозможно

Насколько крики о необходимости укрепить польские силы ПВО соответствуют реальной опасности подобных инцидентов? Попытаются ли западные спонсоры Украины увеличить помощь киевскому режиму? Или они остынут, осознав опасность затягивания конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Небо над Украиной в стиле Ирака закрыть невозможно. А попытаться это можно сделать только при условии, что США реально по полной программе впишутся. Но мы видим, что Трамп демонстрирует сдержанность и не делает резких заявлений", - отметил эксперт.

