Эксперт прочитал истинные чувства рассказавшей об отъезде из России Пугачевой: вот что не дает ей жить спокойно

Алла Пугачева впервые после отъезда из страны дала интервью. Примадонна в подробностях рассказала, почему она не осталась в России. Признать свою слабость артистка не смогла, заявив, что была вынуждена спать от травли детей Гарри и Лизу.

Мол, после того, как Максима Галкина признали иностранным агентом его сына и дочь начали высмеивать в школе. "Когда Лиза и Гарри пошли в школу, а дети — "добрые", они начали троллить: "Вы дети шпионов, у вас папа иноагент". Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит", — со слезами на глазах поделилась Пугачева в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой.

Однако клинический психолог Марианна Абравитова считает, что Примадонна лукавила во время беседы с журналисткой-иноагентом. Вероятно, ответы и реакции певица подготовила заранее.

"Что я увидела, во-первых, это то, что она очень тщательно готовилась к интервью. Как минимум об этом говорит ее внешний вид: комар носа не подточит. Все ее жесты, вся направленность разговора говорит о том, что она основательно продумала и ответы, и эти реакции рождались у нее не спонтанно, хотя выглядит все очень натурально — интервью достаточно продумано", — рассказала эксперт.

Психолог считает, что Примадонна за три года скитаний по миру изменилась, она растеряла уверенность в себе, больше не создает впечатление "железной леди", как это было раньше. "Конечно, Алла Борисовна понимала, что это интервью будет смотреть большое количество российских жителей, и некая тревожность и волнение проскальзывают. Хотя, возможно, певица хотела специально продемонстрировать, что она живой человек", — поделилась наблюдениями психолог.

На душе у Пугачевой страшная обида, отмечает Абравитова. Исполнительница хита "Айсберг" явно скучает по былым временам. "В целом, райская жизнь в России для нее закончена. Но она сама уехала из этого рая, и видно, что ностальгия не дает ей жить спокойно", — подытожила эксперт в беседе с Woman Hit.