Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-32"

Ракета-носитель "Союз", стартовавшая с Байконура три часа назад, успешно вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32".

Космический грузовик доставит на МКС более двух с половиной тонн грузов - в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду и продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, аппаратуру для проведения научных экспериментов, а также новый скафандр "Орлан" для выходов в открытый космос.

Полёт будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, стыковка со станцией запланирована на субботу.