Над школой в селе Удачное штурмовики водружают российский триколор. Еще один государственный флаг сегодня развевается над зданиями в Кировске. После интенсивных боев, которые продолжались несколько недель, оба населенных пункта перешли под контроль наших подразделений.

Сопротивление националистов сохраняется. Но уже за окраинами, где остатки укреплений ВСУ сносят наши танкисты и мотострелки.

12 сентября российские войска начали продавливать укрепрайоны ВСУ уже за Удачным. В первую очередь это террикон крупнейшей в Донбассе шахты. Бандеровцы окопались основательно. Но первая линия обороны на этом участке уже дала серьезные трещины. А еще поражены все до единой позиции ВСУ в Катериновке. Этот поселок тоже за нашими штурмовиками. Установлен контроль и над деревней Колодези.

Сумская область. Бойцы поднимают дрон. На подвесе - мощная взрывчатка. Тяжелый беспилотник идет точно на цель. Сегодня вся огневая мощь группировки "Север" сосредоточена на Юнаковке. Точнее - на последних опорных пунктах ВСУ в поселке. Главный укрепрайон ВСУ в приграничном районе Сумской области, без преувеличения, доживает последние часы. Националисты остались только на окраинах села. По сути, сегодня идет ликвидация всего лишь нескольких разрозненных очагов.

По остаткам заблокированных в Юнаковке бандеровцев работает артиллерия. Попыток их эвакуировать командование ВСУ не предпринимает. Единственный выход для националистов спасти жизни - сдаться. В любом случае, точка в полной ликвидации этого укрепрайона будет поставлена очень скоро. 106-я российская дивизия ВДВ уже приступила к завершающей фазе операции по освобождению Юнаковки.