Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Гвардии ефрейтор Александр Мешков под обстрелами ВСУ подвез штурмовую группу к линии соприкосновения. Возвращаясь обратно, Александр заметил подбитый БТР и принял решение эвакуировать экипаж. Ему попытался помешать вражеский дрон, но Мешков уничтожил его и доставил раненых бойцов в безопасный район.

Ефрейтор Ростислав Верещак обнаружил приближение к нашим замаскированным позициям группы украинских диверсантов и открыл огонь по противнику. Несмотря на ответный обстрел, Ростислав сумел сковать продвижение неприятеля и ликвидировал большую часть боевиков.