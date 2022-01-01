Российские ПВО сбили более 200 украинских беспилотников в ночь на 12 сентября

В ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский дрон. В частности, 85 БПЛА – над Брянской областью, 42 дрона – над Смоленской областью, 28 беспилотников – над Ленинградской областью, 18 БПЛА – над Калужской областью, 14 дронов – над Новгородской областью, девять беспилотников – над Орловской областью, еще девять БПЛА – над Московским регионом, семь дронов – над Белгородской областью, по три БПЛА – над Ростовской и Тверской областями, по одному дрону – над Псковской, Тульской и Курской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали летчика 39-й бригады тактической авиации ВВС Украины майора Александра Боровика. Су-27 сбит 11 сентября. Это произошло на запорожском направлении, Боровик выполнял боевое задание.

Меж тем подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.