Трамп боится за безопасность США после убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп на фоне убийства его сторонника Чарли Кирка признался, что беспокоится за безопасность Америки. Об этом 12 сентября он заявил во время беседы с журналистами.

"Я очень беспокоюсь за страну​​​. У нас отличная страна. У нас есть группа чокнутых левых радикалов, просто абсолютных безумцев, и мы решим эту проблему", — сказал Трамп.

Он добавил, что в поисках убийцы Кирка есть прогресс. Трамп отметил, что он знает определенные данные о мотиве убийства.

Консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен во время массового мероприятия в Университете долины Юта 10 сентября.