Польша закрыла границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией. Об этом он заявил 12 сентября.

Он пояснил решение началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Туск добавил, что еще одной причиной закрытия стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Минск назвал этот шаг незаконным и безосновательным. Согласно позиции министерства, временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Белоруссии.

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.