Дагестан вторые сутки остается во власти непогоды

Дагестан вторые сутки во власти непогоды. Ливни и шквалистый ветер порывами до 30 метров в секунду стали причиной отключения электричества.

Без света остаются более 50 населенных пунктов. Аварийным бригадам сложно добраться до горных селений. Дороги превратились в бурные реки. Некоторые водители оказались заблокированными в своих машинах.

Из-за схода селей и камнепада ограничено движение по четырем региональным трассам. Поплыли Махачкала и Дербент. Автомобили на городских улицах сносило потоками воды. По данным синоптиков, за несколько часов на регион обрушилась месячная норма осадков. Такого разгула стихии не было в республике более 40 лет.