Россия считает недостаточным заявление Совбеза ООН в связи с израильскими ударами по Катару. Об этом заявил в своем выступлении постпред нашей страны.
В документе осуждается атака на суверенное государство, однако не уточняется, кто именно совершил акт агрессии. Василий Небензя назвал действия Израиля грубым нарушением международного права. И подчеркнул: особый цинизм заключается в том, что обстрелам подверглась страна-посредник, где в момент атаки шли переговоры о прекращении огня в секторе Газа.
Небензя: "То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международно-дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона. Зачем в принципе вести скрупулезные переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, если можно просто пустить своему собеседнику пулю в лоб? Порочная практика ликвидаций видных политических и военных деятелей – это не просто преступление. Это надругательство над принципами цивилизованного взаимодействия между государствами, которое создает риски неконтролируемой эскалации".