Россия считает недостаточным заявление Совбеза ООН в связи с израильскими ударами по Катару. Об этом заявил в своем выступлении постпред нашей страны.

В документе осуждается атака на суверенное государство, однако не уточняется, кто именно совершил акт агрессии. Василий Небензя назвал действия Израиля грубым нарушением международного права. И подчеркнул: особый цинизм заключается в том, что обстрелам подверглась страна-посредник, где в момент атаки шли переговоры о прекращении огня в секторе Газа.